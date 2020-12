Cartão de inscrição do Enem será divulgado em janeiro

O cartão de confirmação para inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estarão disponíveis a partir do dia 5 e janeiro. O documento poderá ser acessado na página do participante no site do Enem.

No cartão terá informações sobre o local do exame, o número de inscrição, a data e o horário que a prova será aplicada; além disso, o participante poderá informar se precisa de atendimento especializado.

Veja cronograma:

Provas impressas: 17 e 24 de janeiro, para 5,7 milhões inscritos

Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro, para 96 mil inscritos

Reaplicação da prova: 24 e 25 de fevereiro (para pessoas afetadas por eventuais problemas de estrutura)

Resultados: a partir de 29 de março