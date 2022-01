Zona do euro registra déficit comercial em novembro, o primeiro desde 2014

A zona do euro registrou déficit em sua balança comercial de 1,3 bilhão de euros em novembro de 2021, o primeiro resultado negativo desde janeiro de 2014, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia. O resultado de novembro contrasta com o superávit comercial de outubro, de 1,8 bilhão de euros. Já as exportações da zona do euro cresceram 3% em novembro ante outubro, mas as importações aumentaram em ritmo mais forte, de 4,5%.

