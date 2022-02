Zona do euro: PMI composto sobe a 55,8 em fevereiro, graças a serviços

O resultado se deve ao PMI de serviços da zona do euro, que avançou de 51,1 para 55,8 no mesmo período, alcançando o maior patamar em três meses. Por outro lado, o PMI industrial do bloco caiu de 58,7 em janeiro para 58,4 em fevereiro. A projeção do mercado era de manutenção do índice, em 58,7.

O ganho acima da marca de 50 indica que a atividade do bloco se expande em ritmo mais forte neste mês. A prévia de fevereiro também ficou bem acima da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal , que previam modesto avanço do PMI composto a 52,9.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.