Zona do euro: déficit comercial ajustado cai a 7,7 bilhões de euros em janeiro

A zona do euro registrou déficit em sua balança comercial de 7,7 bilhões de euros em janeiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 18, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia. Em dezembro de 2021, o bloco havia apresentado saldo comercial negativo maior, de 9,7 bilhões de euros. No resultado sem ajustes, porém, a zona do euro teve déficit comercial recorde de 27,2 bilhões de euros em janeiro, revertendo superávit de 10,7 bilhões de euros do mesmo mês do ano passado. Na comparação mensal de janeiro, as exportações do bloco subiram 3,4%, enquanto as importações avançaram 2,3%, considerando-se ajustes sazonais, informou a Eurostat. Com informações da Dow Jones Newswires.