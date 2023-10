Zema diz que governo federal tem má vontade com Minas Gerais

A lama que desceu da barragem atingiu o rio Doce e chegou à sua foz, no Espírito Santo, afetando também o litoral do estado.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Presidência da República e aguarda retorno sobre a declaração do governador.

A fala do governador ocorreu durante comentário sobre negociação dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e o governo federal para mudanças no acordo sobre o rompimento da barragem da Samarco, joint-venture da Vale e da BHP Billiton, em Mariana, tragédia que no próximo domingo (5) completa oito anos.

