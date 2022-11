Yahoo compra 25% da Taboola, líder no mercado de anúncios digitais

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O Yahoo anunciou nesta segunda-feira (28) a compra de quase 25% da Taboola, líder global no mercado de publicidade digital, tornando-se o maior acionista da empresa.

A aquisição faz parte de um acordo de 30 anos que dará à Taboola exclusividade na veiculação de anúncios em sites do Yahoo, que registram mais de 900 milhões de usuários ativos por mês.

O acordo marca uma aposta do portal no mercado de publicidade digital, num momento em que as empresas de tecnologia, como o Google e a Meta, dona do Facebook, registram grandes perdas com o desaquecimento do setor.

A expectativa é que a parceria gere lucro anual de US$ 1 bilhão para as empresas.

Após a aquisição, o Yahoo também ganhará um assento no conselho de administração da Taboola.

O Yahoo, que foi comprado pela Apollo Global Management por US$ 5 bilhões no ano passado, afirma que a parceria vai acelerar o crescimento das empresas num setor atrativo do mercado.

"O acordo representa uma forte crença da Apollo na estratégia de avanço e no futuro da Taboola como um líder na oferta de serviços para anunciantes, editores e comerciantes na web", disse o Yahoo em comunicado.

Já a Taboola afirma que espera um aumento de receita e ganhos operacionais após o acordo. As ações da empresa de publicidade chegaram a subir quase 70% após o anúncio do acordo. Nesta terça (29), porém, fecharam em queda de 6,45%.