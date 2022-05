XP lança plataforma de negociação de criptomoedas

Nesta quinta, o Bitcoin volta a operar no campo negativo, pela oitava sessão consecutiva, em baixa de 3,7%, negociado aos US$ 29 mil, segundo dados da Bloomberg.

"Não existem dúvidas que as criptomoedas são uma tendência crescente na América Latina. Temos acompanhado o mercado de perto e acreditamos que existe um potencial transformacional na região", afirmou David Velez, CEO e fundador do Nubank, em nota.

"A criação da XTAGE representa um marco importante no avanço do mercado de ativos digitais e nossa capacidade de oferecer aos investidores maior acesso ao ecossistema desses ativos", afirmou Lucas Rabechini, diretor de produtos financeiros da XP Inc., em nota.

No médio prazo, a XP planeja expandir sua oferta para incluir diversos tipos de ativos digitais, à medida que as tendências de mercado e o apetite dos investidores evoluam. A previsão da XP é que a nova plataforma esteja 100% operacional até o final de 2022.

Segundo comunicado da XP, a "plataforma de negociação será totalmente integrada ao ecossistema da XP Inc., permitindo que os clientes invistam sem fricção com os serviços aos quais já estão acostumados."

