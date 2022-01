XP adquire participação na empresa de análise de investimentos Suno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A XP anunciou nesta terça-feira (4) a celebração de acordo para aquisição de uma participação minoritária estratégica no Grupo Suno, envolvendo a casa de análise independente Suno Research, a gestora de recursos Suno Asset, entre outras frentes de conteúdo, dados e análise sobre o mercado financeiro. Os valores envolvidos na transação não foram divulgados. Segundo comunicado, a parceria irá ampliar o acesso a conteúdos sobre o mercado financeiro e potencializar o desenvolvimento da Suno por meio do ecossistema da XP, acelerando, principalmente, o crescimento da Suno Asset. Fundada em 2016 como uma casa de análise independente de investimentos em um momento em que o interesse por aplicações financeiras vinha em forte crescimento, a Suno se especializou na elaboração de conteúdos gratuitos, por meio de análises, notícias, livros, cursos, entre outros, e pagos, como relatórios, carteiras recomendadas e consultoria. Em 2021, a Suno lançou sua gestora de recursos independente própria, a Suno Asset. A Suno possui cerca de 280 colaboradores, com aproximadamente 150 mil clientes em suas plataformas e uma audiência de mais de 12 milhões de pessoas em seus portais e 6 milhões de seguidores em suas diferentes redes sociais. "Pouca gente sabe disso, mas a ideia da Suno nasceu praticamente dentro da Infomoney, quando eu produzia conteúdos voltados para o investidor de longo prazo lá. Agora, com esta parceria estratégica, quem mais ganha é o investidor brasileiro. Unir a comprovada inteligência de mercado da Suno com a capilaridade e distribuição da XP Inc., que permitirá ao investidor ter uma experiência sem paralelo", disse Tiago Reis, fundador da Suno, em nota. A governança estabelecida entre as duas empresas garante à Suno total independência na sua atuação em todas as frentes. O fechamento da operação está sujeita a determinadas condições precedentes usuais nesse tipo de transação. "A parceria com uma das mais expoentes casas de conteúdo, análise e gestão do mercado abre caminho para potencializar a experiência de investidores de todas as plataformas. É a união da maior empresa brasileira de investimentos com a maior autoridade independente sobre finanças no mundo digital do Brasil, com o objetivo de empoderar e facilitar a tomada de decisão do investidor em todas as frentes", afirmou Karel Luketic, sócio e diretor executivo da XP.

