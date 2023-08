X, ex-Twitter, limita publicação de links do Diário Oficial da União e classifica-os como 'spam'

"Essa polêmica levanta o debate sobre a regulamentação das redes, para que as plataformas justifiquem com transparência como seus algoritmos funcionam e criem canais que recebam recursos e reclamações, como previa o PL das Fake News", diz D’Urso.

Na manhã desta quinta, contudo, o perfil postou apenas uma imagem com os principais destaques do dia, sem nenhum link. O post foi apagado após quatro horas.

O perfil do X chamado Imprensa Nacional, ligado à Presidência da República, publicava diariamente o link do Diário da União na plataforma. O último post com link foi feito em 8 de agosto.

A reportagem também consultou a Casa Civil, a fim de apurar se o governo irá contatar a plataforma para entender o caso, e se irá comunicar os usuários da rede sobre a limitação. O ministério disse que o compartilhamento do conteúdo em diferentes canais, incluindo as redes sociais, está disponível desde que o DOU foi disponibilizado na internet. "Os motivos de qualquer restrição ao conteúdo devem ser questionados diretamente a quem a procedeu", afirmou em nota.

Quem tentou postar algum endereço eletrônico relacionado ao diário, se deparou com a seguinte mensagem do site: "Não é possível concluir essa solicitação porque esse link foi identificado pelo Twitter (sic) ou pelos nossos parceiros como potencialmente prejudicial. Acesse a Central de Ajuda para saber mais".

SOROCABA, SP, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A plataforma X (ex-Twitter) surpreendeu usuários da rede nesta quinta-feira (17) ao restringir a publicação de links do Diário Oficial da União (DOU), a imprensa oficial do governo brasileiro, classificando-os como "potencialmente prejudiciais".

