WhatsApp passar a permitir que uma conta seja usada em até 4 celulares

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O WhatsApp lançou nesta terça-feira (25) um novo modo que permite conectar até quatro celulares a uma única conta. A funcionalidade estava disponível para testadores desde abril, e será liberada para todos os usuários nas próximas semanas.

A função, chamada de modo companheiro, estará disponível em aparelhos Android e IOS, sistema operacional de iPhones e iPads.

O recurso entrou em teste apenas para a versão Android no dia 10 de abril, segundo informações do site especializado WABetaInfo. Os testadores, no entanto, conseguiam usar um celular Android para se conectar a contas usadas em iPhones.

Para vincular um segundo dispositivo Android a conta de WhatsApp, os testadores precisam seguir estes passos:

- No seu segundo telefone, baixe o WhatsApp Messenger (Google Play e App Store) ou WhatsApp Business (Google Play e App Store).

- Na tela de acesso a conta do aplicativo, selecione o botão de reticências ("...") no canto direito superior da tela do aplicativo e selecione a opção "Conecte-se a um aparelho"

- Abra o WhatsApp no seu dispositivo principal, vá às "Configurações" e selecione "Aparelhos conectados"

- Aponte o dispositivo para o QR Code exibido na tela do celular secundário

O processo é similar ao meio de conexão ao WhatsApp Web. O limite de quatro dispositivos conectados a um único perfil no aplicativo também vale para o acesso por computadores via internet.

Em comunicado, o WhatsApp diz que lançará nas próximas semanas uma maneira alternativa de se conectar a dispositivos complementares. "O usuário poderá inserir seu número de telefone no WhatsApp Web para receber um código único e usá-lo para permitir a conexão do dispositivo, em vez de precisar ler um código QR."

A conexão do WhatsApp a um novo telefone sincroniza o histórico de bate-papo em todos os dispositivos vinculados.

Cada telefone vinculado se conecta ao WhatsApp de forma independente, para garantir a criptografia de ponta a ponta das mensagens, mídias e chamadas pessoais. Caso o celular principal fique inativo por um longo período, o WhatsApp desconecta todos os dispositivos complementares de forma automática.

Os demais aparelhos conectados a conta ainda podem gerenciar listas de transmissão e postar atualizações de status.