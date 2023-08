WhatsApp deixará de funcionar em celulares Android 4.1 a 4.4

Em 24 de outubro do ano passado, o aplicativo deixou de receber suporte em iPhones equipados com iOS 10 e iOS 11.

Hoje, o mensageiro é recomendado para aparelhos Android 4.1 ou superiores e em dispositivos com iOS 12 --incompatível, por exemplo, com o iPhone 5-- ou posterior.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O WhatsApp poderá parar de funcionar a qualquer momento, a partir de 24 de outubro, em celulares com sistemas operacionais anteriores aos Android 5.0. Isso porque o aplicativo vai deixar de prestar suporte nessa data a versões anteriores, de acordo com atualização no site do aplicativo de mensagens.

