WhatsApp da Caixa informará novas datas do auxílio emergencial

Os valores mensais serão os mesmos do benefício pago atualmente: mulheres chefes de família monoparental (criam os filhos sozinhas) recebem R$ 375 e os indivíduos que moram sozinhos (família unipessoal), R$ 150. As demais famílias têm direito a mensalidades de R$ 250.

A inclusão de mais três meses de pagamentos foi confirmada no início deste mês por meio de um decreto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Mensagens por WhatApp enviadas pela Caixa Econômica Federal informarão aos beneficiários sobre as datas de depósitos e de liberação dos saques da nova rodada de pagamentos, contou nesta quinta-feira (15) o presidente do banco, Pedro Guimarães.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As datas das novas três parcelas do auxílio emergencial 2021 ainda não foram divulgadas pelo governo, mas não será por falta de aviso que quem tem direito ao benefício deixará de saber os dias em que receberá o dinheiro.

