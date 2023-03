Wall Street sobe com alívio após notícias sobre ajuda de grandes bancos ao First Republic Bank

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os principais índices de Wall Street estão em alta nesta quinta-feira (16) depois das notícias sobre a possível ajuda de grandes bancos para capitalizar o First Republic Bank, que está em situação parecida com outras instituições que quebraram nos últimos dias, como o Silicon Valley Bank e o Signature Bank.

Perto das 14h00 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,91%. O S&P 500 operava em alta de 1,15%, e o Nasdaq avançava 2,01%.

Segundo informações do The Wall Street Journal, o JPMorgan e o Morgan Stanley, além de outros grandes bancos, estariam dispostos a promover uma importante injeção de capital para salvar o First Republic Bank. A ação do banco recuava 20% perto das 14h00 (horário de Brasília), depois de cair mais de 20% nesta quarta-feira (15).

Ainda segundo a reportagem do WSJ, o cenário ainda é muito incerto, mas a expectativa é de que a ajuda seja anunciada ainda nesta quinta-feira. Outros grandes bancos, como o Citigroup e o Bank of America, também estariam participando das negociações para salvar o First Republic.

Os problemas do banco começaram no fim de semana, com uma corrida de clientes para retirar seus recursos depois da quebra do SVB.

Ainda no domingo, o First Republic anunciou que o Fed (Federal Reserve, banco central americano) e o JPMorgan disponibilizaram recursos que fornecem uma liquidez adicional de US$ 70 bilhões.

Mas nesta quarta-feira (15), a agência de rating S&P colocou a classificação dos títulos do First Republica na pior categoria, com alto grau de risco de inadimplência.

Enquanto as ações do First Republic recuam, os grandes bancos se recuperam em Nova York, após o anúncio da ajuda disponibilizada ao Credit Suisse pelo banco central da Suíça. Destaque para JPMorgan e Morgan Stanley, que sobem mais de 1%.

Outra notícia que ajuda os mercados internacionais nesta quinta-feira é a decisão do BCE (Banco Central Europeu) de elevar os juros na Zona do Euro em 0,50 ponto percentual.

"Um nível de juros moderadamente mais alto é positivo para as ações na Europa, já que os preços não estão tão caros quanto nos Estados Unidos", afirma Lilia Peytavin, estrategista de ações na Europa do Goldman Sachs, em entrevista à agência Bloomberg.

Segundo análise também para a Bloomberg de Guillermo Hernandez Sampere, chefe de operações da MMPH, seria difícil para o BCE mudar a rota dos juros sem perder credibilidade.

O índice Euro Stoxx 600 fechou em alta de 1,19%. Em Londres, o FTSE 100 subiu 2,03%, mesmo desempenho do índice CAC 40, da Bolsa de Paris. Na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, o índice DAX subiu 1,57%.