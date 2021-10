Votorantim e fundo canadense propõem criação de empresa de energia de R$ 17 bilhões

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Votorantim e o CPP Investments, braço de investimentos do fundo de pensão Canada Pension Plan, decidiram propor a integração de seus ativos de energia no país em uma nova empresa avaliada em R$ 17 bilhões e faturamento de R$ 5,8 bilhões, com base nos números de 2020.

A nova companhia juntaria a Cesp, a empresa de geração renovável VTRM e a comercializadora de energia Votener. Votorantim e CPP já são sócias nas duas primeiras. Segundo a proposta divulgada nesta segunda (18), a Votorantim entraria com os ativos e o CPP com um aporte de R$ 1,5 bilhão.

O processo depende de aprovação dos acionistas minoritários da Cesp, a quem serão oferecidas ações da nova companhia. Os valores finais de participação acionária ainda serão definidos por um comitê independente, mas a expectativa inicial é que a Votorantim tenha 38% e o CPP, 32,1% das ações.

"Por meio da consolidação dos ativos em uma só empresa, a Votorantim e o CPP Investments pretendem iniciar um novo ciclo de crescimento e geração de valor de forma conjunta com os acionistas da Cesp”, disse, em nota, o presidente da Votorantim, João Schmidt.

Rodolfo Spielmann, diretor-geral do CPP Investments para a América Latina, disse que a operação atende a duas estratégias do fundo de pensão canadense: investir em energias renováveis e em países em desenvolvimento.

"Essa transação criará uma plataforma diversificada, altamente capitalizada e preparada para crescer no setor energético do País”, afirma. A nova empresa terá entre os ativos as hidrelétricas da Cesp e projetos de energia eólica e solar da VTRM, além das atividades de comercialização da Votener.

A empresa teria um parque gerador de 3,3 GW já instalados e outros 1,9 GW em construção, principalmente em projetos de energia solar. Votorantim e CPP argumentam que a operação vai garantir solidez financeira para suportar o crescimento da companhia.

Spielmann acrescentou que a ideia é criar outra nova empresa, com foco em novas tecnologias no setor de energia, como baterias e captura de gás carbônico.

O CPP Investments investe em nome de 20 milhões de contribuintes e beneficiários de fundos do Canada Pension Plan (CPP). É responsável hoje por gerir cerca de US$ 420 bilhões (cerca de R$ 2,3 trilhões, pelo câmbio atual).

Deste total, cerca de US$ 6,5 bilhões (R$ 35 bilhões) estão investidos no Brasil, em setores como infraestrutura, imobiliário e empresas listadas em bolsa de valores. Em março, adquiriu uma fatia de R$ 1,1 bilhão na Iguá Saneamento, uma das vencedoras do leilão de concessão de serviços em água e esgoto no Rio de Janeiro.