Volkswagen Golf GTI retorna ao Brasil às vésperas de completar 50 anos de história





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando a 46ª edição do Salão de Frankfurt abriu seus portões, em 11 de setembro de 1975, o Golf GTI foi revelado como "o Volkswagen mais rápido de todos os tempos". Ao desembarcar nas concessionárias alemãs, no início do ano seguinte, vendeu dez vezes mais do que o volume planejado para o primeiro ano.

Exatos 50 anos após sua apresentação, a oitava geração do modelo poderá ser encomendada no mercado brasileiro a partir do próximo sábado (6). Mas chegará em quantidade muito menor do que aquele Golf GTI que redefiniu o segmento de hot hatches em 1976.

Fernando Silva, vice-presidente de vendas e marketing da Volkswagen, disse que a marca ainda está definindo alguns detalhes de como será a estratégia de oferta do hatch, que ainda não teve seu preço divulgado.

"Em termos de volume, poderíamos ter um exemplar para cada uma das 473 concessionárias. Mas provavelmente vamos distribuir conforme o potencial de venda desse tipo de carro, onde já existe um histórico", explica.

A abordagem é similar àquela adotada em fevereiro de 1994, quando o Golf GTI estreou no Brasil importado do México e já na terceira geração, reservado inicialmente a 70 revendedores Volkswagen de acordo com o potencial de mercado.

"Ainda não está confirmado, mas pode ser que a gente também decida vender o Golf GTI só para aqueles que já foram ou são donos do modelo", complementa o executivo.

Finalizada a compra, o cliente receberá um kit composto por uma plaqueta de acrílico parabenizando-o pela aquisição, um cartão de membro do GTI Experience Club (que promete experiências e conteúdos exclusivos), um chaveiro e um óculos da Chilli Beans, que recentemente firmou uma parceria da marca para uma linha de produtos que remete aos clássicos da fabricante.

O novo Golf GTI será o primeiro carro da marca no Brasil a ostentar o logotipo dianteiro iluminado. Faróis full led ligados por uma barra luminosa e "minifaróis" auxiliares no para-choque completam o conjunto ótico dianteiro. Serão oferecidas quatro opções de cor: Branco Puro, Preto Mythos, Cinza Moonstone e Vermelho Kings.

A cabine manteve a tradição do banco com revestimento xadrez, contrastando com o painel digital de 10,2 polegadas e a central multimídia de 12,9 polegadas. Teto panorâmico, ar-condicionado digital de três zonas, volante aquecido, sistema de som Harman Kardon de 480W, carregador de celular por indução de 45W e piloto automático adaptativo estão entre os principais equipamentos de série.

Seu motor é um 2.0 turbo de 245 cv de potência e 37,7 kgfm de torque, acoplado a um câmbio DSG (automatizado de dupla embreagem) de sete marchas.

O modelo começou a ser produzido no Brasil na quarta geração, lançada em 1998. A opção GTI foi equipada com um motor 1.8 turbo, que primeiro teve 150 cv e depois chegou a 180 cv.

Esse modelo teve vida longa, já que a quinta e a sexta gerações do modelo não foram produzidas nem vendidas no Brasil.

A sétima geração foi montada em São José dos Pinhais (PR) entre 2013 e 2019. Portanto, o Golf GTI volta após seis anos.

Além do novo hatch, a Volkswagen vai lançar a linha 2026 do sedã Jetta GLI, que passou por uma nova reestilização.

O conjunto mecânico segue o mesmo, com motor 2.0 turbo a gasolina de 231 cv e câmbio automatizado de sete marchas com dupla embreagem. Já as intervenções estéticas são mais chamativas do que a mudança anterior, realizada na linha 2022.

Faróis, grade e para-choque frontal foram redesenhados, enquanto a traseira passa a exibir lanternas interligadas por uma barra vermelha.

As cores Cinza Glacial e Azul Pacifico foram adicionadas à paleta, enquanto as rodas com acabamento diamantado foram mantidas. A principal diferença no interior está na central multimídia mais destacada.

O Golf GTI e o Jetta GLI reforçam a ofensiva da marca no segmento de esportivos Em maio, a marca lançou o Nivus GTS.