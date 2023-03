Vizinhos de Congonhas se reúnem com Márcio França e reclamam de barulho em aeroporto

Sem sucesso nos esforços na Justiça para barrar o leilão, vencido pela espanhola Aena, representantes da vizinhança agora levaram ao novo ministro suas queixas contra a poluição sonora, que deve piorar após o aumento no número de voos do terminal.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, se reuniu nesta sexta-feira (3) com associações dos bairros do entorno de Congonhas, que em agosto do ano passado tentavam suspender a concessão do aeroporto.

