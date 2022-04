Visita de Bolsonaro a Putin não ocorreu em momento apropriado, diz Guedes

"Nós apoiamos as regras do FMI, que dizem que não podemos expulsá-los. A única razão pela qual deveríamos preservar a ponte é convencê-los a cessar fogo. Se expulsamos, estamos estimulando a guerra econômica", disse o ministro.

Sem fazer menção à carta de seu colega russo, Guedes afirmou que as próprias regras do FMI impedem a expulsão de um país-membro e que, mesmo que isso fosse possível, a medida acabaria por "destruir pontes".

"Nos bastidores, há um trabalho em andamento no FMI e no Banco Mundial para limitar ou até expulsar a Rússia do processo de tomada de decisão", escreveu Siluanov.

Segundo o ministro da Economia, a Constituição brasileira impede o país de aderir às sanções econômicas impostas pelo mundo à Rússia, a não ser no caso de medidas adotadas no âmbito da ONU.

Na entrevista desta terça, Guedes ressaltou que o Brasil é contrário à guerra e que já votou condenando a Rússia pelo conflito em três diferentes ocasiões no âmbito da ONU (Organização das Nações Unidas), no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral.

