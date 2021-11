Vendas no varejo do Reino Unido crescem 0,8% em outubro ante setembro

As vendas no varejo do Reino Unido cresceram 0,8% em outubro, na comparação com setembro, informou nesta sexta-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês). O resultado veio em linha com a previsão dos analistas ouvidos pelo

Na comparação anual, houve queda de 1,3% em outubro, quando a expectativa dos economistas era de recuo maior, de 1,9%.

A queda mensal de 0,2% em setembro ante agosto foi revisada nesta sexta-feira, para estabilidade, informou ainda o ONS em seu comunicado.

Em outubro deste ano, as vendas no varejo estavam em nível 5,8% superior ao do momento imediatamente anterior ao início dos impactos da pandemia da covid-19 (fevereiro de 2020), afirma o ONS.

* Com informações da Dow Jones Newswires