Vendas no varejo da zona do euro sobem 3% em fevereiro ante janeiro

As vendas no varejo da zona do euro tiveram expansão de 3% em fevereiro ante janeiro, superando as expectativas, apesar do aumento nos casos de infecção por covid-19 e do endurecimento de medidas de restrição para conter a doença, segundo dados publicados nesta segunda-feira pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. Analistas consultados pelopreviam avanço bem menor nas vendas do período, de 1%. Em relação a igual mês do ano passado, as vendas do setor varejista do bloco tiveram retração de 2,9% em fevereiro. A Eurostat também revisou as estimativas de vendas de janeiro, para quedas de 5,2% tanto na comparação mensal quanto no confronto anual. Fonte: Dow Jones Newswires.