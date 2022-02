Vendas no varejo da Alemanha sofrem tombo de 5,5% em dezembro ante novembro

As vendas no varejo da Alemanha sofreram um tombo de 5,5% em dezembro ante novembro de 2021, em meio a uma nova onda de covid-19 e a retomada de medidas de restrição, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, dia 1º, pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país. Analistas consultados pelopreviam queda bem menor no período, de 1,3%. Em relação a um ano antes, as vendas no setor varejista alemão ficaram estáveis em dezembro. Em todo o ano de 2021, a Destatis estima que as vendas no varejo cresceram 0,7% ante 2020 em termos reais e subiram 2,9% em termos nominais.