Vendas no comércio registram novos recordes de queda

No primeiro trimestre, as vendas recuaram 12,5% ante igual período de 2020. Segundo a Boa Vista, trata-se da maior queda anual em um primeiro trimestre na série histórica iniciada em 2010. O maior recuo anterior foi registrado nos primeiros três meses de 2015 (-8,5%).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As vendas do varejo em março, período mais rigoroso das restrições ao funcionamento, atingiram novos recordes de queda segundo indicador da Boa Vista. As vendas no mês passado caíram mais de 16% em relação a fevereiro. Foi a maior queda mensal desde abril do ano passado, o primeiro mês inteiro na pandemia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.