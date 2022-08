Vendas do varejo do Reino Unido sobem 0,3% em julho ante junho

As vendas no varejo do Reino Unido aumentaram em julho, impulsionadas pelo comércio online, mesmo com a intensificação da crise do custo de vida. As vendas no varejo aumentaram 0,3% em julho na comparação mensal, após uma queda revisada de 0,2% registrada em junho, informou o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês) nesta sexta-feira, dia 19. Economistas consultados peloesperavam que as vendas no varejo caíssem 0,2% em julho. No varejo sem loja - predominantemente varejistas online - as vendas aumentaram 4,8% no mês de julho. Fonte: Dow Jones Newswires.