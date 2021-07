Vendas do comércio avançam 1,4% em maio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O volume de vendas do comércio varejista subiu 1,4% em maio, na comparação com abril. Trata-se da segunda alta consecutiva. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (7) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em relação a maio de 2020, houve alta de 16%. No quinto mês do ano passado, o setor sentia os impactos da fase inicial da pandemia, que provocou fechamento de lojas.

Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam avanço de 2,3% no volume de vendas ante abril, além de crescimento de 17,5% frente a igual período anterior.

Com o desempenho em maio, o comércio acumulou elevação de 5,4% em 12 meses. No acumulado deste ano, o setor registra alta de 6,8%.

Após o impacto inicial da crise sanitária, as vendas ensaiaram retomada ao longo do segundo semestre de 2020. Contudo, o avanço da Covid-19 na largada de 2021 e a redução de estímulos à economia geraram perda de fôlego nos negócios.

Neste momento, desemprego e inflação em alta desafiam o varejo. É que, juntas, as variáveis reduzem o poder de compra dos consumidores.

No trimestre encerrado em abril, dado mais recente disponível, a taxa de desemprego permaneceu no nível recorde de 14,7% no país. Havia 14,8 milhões de trabalhadores desocupados à época.

Já o controle da inflação é ameaçado pela pressão de itens como combustíveis e energia elétrica. A conta de luz ficou mais cara devido à crise hídrica, que encarece os custos de geração de energia.

Diante desse quadro, especialistas consideram fundamental o avanço da vacinação contra o coronavírus. A imunização é vista como mecanismo para reduzir restrições a atividades como o comércio e elevar a confiança de consumidores.

Na semana passada, o IBGE divulgou o resultado de maio da produção industrial. No quinto mês deste ano, as fábricas registraram avanço de 1,4%, após três recuos consecutivos. O desempenho do setor de serviços em maio será conhecido na próxima semana.