Vendas de veículos caem em meio à nova onda de lançamentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após um período de alta, junho volta a registrar queda no volume de emplacamentos no Brasil. Foram vendidas 178,1 mil unidades no último mês, uma queda de 2,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em comparação a maio, a retração é de 4,8%.

No acumulado do ano, 918,1 mil veículos foram comercializados, com queda de 14,5% em relação ao primeiro semestre de 2021. Os números têm por base o Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) e incluem carros de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões.

Se o ritmo atual não mudar, os licenciamentos em 2022 poderão ficar abaixo de 2 milhões de unidades, algo que não acontece desde 2006. As médias diárias permanecem na faixa de 8.000 unidades.

Embora considerado normal diante dos problemas com fornecimento de peças e acesso a crédito, o resultado de agora frustrou as montadoras. A Anfavea (associação das fabricantes) deve revisar as projeções para o ano em sua próxima reunião, que será realizada na sexta (8).

Em janeiro, a entidade projetava um crescimento de 9,4% na produção de veículos leves e pesados em 2022, com 2,46 milhões de unidades fabricadas.

Já a Fenabrave, que representa os revendedores, pode anunciar suas novas previsões na terça (5). A expectativa era de crescimento de 4,6% na comercialização de automóveis leves e pesados.

Apesar das dificuldades, as montadoras mantêm seus planos no país, com anúncios de aportes financeiros e lançamentos de novos produtos no terceiro trimestre. São esses carros que devem puxar as vendas no período –desde que haja um fornecimento mais regular de componentes e, claro, maior disposição para compra em um cenário de juros altos.

Na quinta (30), a Renault anunciou um investimento de R$ 2 bilhões, que será feito de 2022 a 2025. Entre os novos produtos está mais um SUV compacto, que terá motor 1.0 turbo flex.

Nesta sexta (1), a Hyundai divulgou as primeiras imagens da nova geração do compacto HB20. O carro será apresentado na próxima semana e, além da mudança no desenho, receberá motores atualizados.

A Citroën está prestes a lançar o novo C3, que já está sendo produzido na fábrica do grupo Stellantis, em Porto Real (RJ). A chegada às lojas deve ocorrer entre julho e agosto, com opções 1.0 e 1.6, ambas flex.

Na Honda, a novidade é a nova geração do HR-V, cujas vendas começam em agosto. O modelo será produzido em Itirapina (interior de São Paulo).