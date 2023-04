Vendas da Páscoa apontam estabilidade

Nas lojas da região da 25 de Março, em São Paulo, a previsão também é de uma Páscoa empatada com 2022, segundo Marcelo Mouawad, diretor da Univinco (que reúne lojistas do bairro).

A CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) já vinha sinalizando perspectiva de um aumento tímido de 2,8% no volume de vendas.

"Muitos clientes, que previam abrir uma loja, um mercado, estão com receio de buscar esse capital de investimento nos bancos. As taxas acabam limitando esse movimento, reduzindo a chance de ampliação e, é claro, afetando o consumo. A cadeia inteira é afetada", afirma Neto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As expectativas para as vendas desta Páscoa não apontam grandes saltos em relação ao ano passado.

