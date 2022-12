Venda de veículos volta a crescer em novembro

As vendas diretas seguem em alta, impulsionadas por locadoras. Na próxima quarta (7), a Anfavea vai divulgar os números de produção e estoque. A expectativa é de reduzir o volume de carros disponíveis nas lojas ao longo do mês de dezembro.

A crise no fornecimento de semicondutores persistiu durante todo o ano de 2022, com poucos períodos de alívio –concentrados na virada do terceiro para o quarto trimestres. Além disso, o encarecimento dos produtos e do crédito dificultaram o fechamento de negócios.

Para que o objetivo seja atingido, o mês de dezembro terá de terminar com 253.210 unidades emplacadas. Por enquanto, o melhor resultado do ano, obtido em agosto, foi de 208,6 mil licenciamentos.

O resultado, contudo, reduz as chances de o ano superar os números de 2021. Por enquanto, no acumulado de 2022, há uma queda de 1,3% na comercialização de veículos leves e pesados.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os emplacamentos de veículos leves e pesados registraram o segundo mês acima de 200 mil unidades em 2022. Novembro terminou com 204 mil licenciamentos, número que inclui carros de passeio, veículos comerciais leves, ônibus e caminhões. Os dados são baseados no Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.