Venda de veículos segue em queda pelo terceiro mês seguido

Com as dificuldades em manter a produção regular devido à falta de peças, os estoques estão baixos e há fila de espera por diversos modelos. O problema atinge também o setor de motocicletas.

A picape Strada foi o modelo mais comercializado no mês passado, com 9.111 unidades licenciadas. O hatch Argo aparece em segundo (7.711), seguido pelo compacto popular Mobi (7.528).

