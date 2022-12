Venda de panetones deve crescer 3% em Natal com menos produtos no mercado

"O varejo tradicional está com volumes menores e todo mundo está preocupado com rentabilidade, fazer uma boa campanha para não perder dinheiro", diz.

Mesmo na Village, que registra alta de 18% nas vendas em relação aos últimos dois anos, o resultado ainda está entre 30% e 35% menor do que no período pré-pandemia. A tendência é de crescimento, diz Sócrates Luiz, da área comercial da Village, mas, junto ao varejo, o setor se vê espremido pela alta de custos em um momento em que o consumidor está também apertado.

Na Bauducco, a produção para este ano foi de 80 milhões de produtos para distribuição no Brasil e exportação. O volume é o mesmo divulgado pela empresa no Natal de 2021.

Sob renda menor e após meses de inflação alta, especialmente dos alimentos, o fim de ano também exigiu mais austeridade com as despesas típicas. A indústria de panetones é uma que sofre as consequências do desaquecimento do consumo, levando a previsões de aumento de vendas comedidas.

