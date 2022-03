Venda de ovo de chocolate pequeno indica Páscoa da lembrancinha em 2022

"As pessoas estão comprando produtos mais baratos, ovos pequenos, de cento e poucos gramas. E marcas mais baratas. É sinal do aperto", afirma a diretora da Horus.

Porém, o comportamento dessas compras aponta tendência de uma Páscoa da lembrancinha para 2022, segundo análise da empresa de inteligência de mercado Horus com base no monitoramento das notas ficais.

