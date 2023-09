Venda de direitos musicais movimenta bilhões, mercado e governo veem PIB maior e o que importa no mercado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Venda de direitos musicais movimenta bilhões, mercado e governo veem PIB maior e outros destaques do mercado nesta terça-feira (19).

**CATÁLOGOS VALIOSOS**

A cantora americana Katy Perry vendeu seu catálogo de músicas para a Litmus Music, empresa cofundada pelo ex-presidente da gravadora Capitol Records, Dan McCarrol, conforme anúncio desta segunda (18).

O valor do negócio não foi divulgado, mas a revista Billboard diz ser de US$ 225 milhões (cerca de R$ 1,09 bilhão).

O acordo inclui os direitos de publicação dos cinco álbuns que a cantora lançou entre 2008 e 2020 —"One of the Boys", "Teenage Dream", "Prism", "Witness" e "Smile".

ENTENDA

Nesse tipo de negócio, o artista recebe à vista a grana em troca da arrecadação que a música irá gerar no longo prazo –incluindo receitas com streaming, comerciais, filmes, rádios, shows

Esses acordos existiam na era pré-streaming, mas esquentaram mesmo com a popularização dessas plataformas, que pagam a cada play produzido.

Para os investidores, é um negócio que passa ileso do ambiente macroeconômico, sem ser tanto afetado por taxas de juros ou crises econômicas e geopolíticas, por exemplo.

- Os cantores e compositores continuam com o direito sobre a obra, que permite a eles tomar a decisão sobre como elas serão usadas.

OUTROS ACORDOS ANUNCIADOS

Lá fora: o cantor canadense Justin Bieber fechou no começo do ano a venda do seu catálogo por US$ 200 milhões (R$ 970 milhões). Nos últimos anos, também anunciaram esse tipo de acordo Bob Dylan (US$ 300 milhões), John Legend, Bruce Springsteen e Shakira.

Aqui: venderam direitos de suas músicas nomes como Paulo Ricardo, Toquinho, e o compositor Philipe Pancadinha, de sucessos como "Largado às Traças" e "Bebi Liguei".

**NOVA FRESTA ABERTA PARA IPOS**

Em mais um sinal positivo para a reabertura da janela de IPOs (ofertas públicas iniciais de ações) lá fora, a startup Instacart fixou seu preço em US$ 30 (R$ 145) por ação, o teto da margem que ela havia estabelecido.

A oferta avalia a companhia em aproximadamente US$ 10 bilhões (R$ 48,5 bi) e vem depois de uma bem-sucedida estreia da empresa de chips Arm, na semana passada.

O otimismo para novas ofertas nos EUA, caso se mantenha, chegaria ao mercado brasileiro abrindo espaço para IPOs na Bolsa local até o fim deste ano –algo que não acontece desde agosto de 2021.

A Instacart é uma empresa fundada em 2012 que atua na entrega de compras feitas em supermercados na casa dos clientes. Seu principal acionista é o fundo Sequoia, um dos maiores do mercado.

Apesar de o IPO ter saído no topo da faixa indicativa, a avaliação de US$ 10 bilhões é bem inferior ao que a startup atingiu há dois anos, quando foi avaliada em US$ 39 bilhões em uma rodada de investimento.

MAIS SOBRE BOLSA

As ações da Braskem fecharam esta segunda em alta de 5,83% em reação a novas notícias sobre a venda do controle da companhia.

Como mostrou no fim de semana a coluna Painel S.A, do jornal Folha de S.Paulo, a Petrobras, uma das atuais acionistas, avançou com as negociações para formar uma joint-venture com a estatal árabe Adnoc para controlar a companhia.

- A Adnoc compraria a maior parte da participação da Novonor (ex-Odebrecht) na Braskem, mas deixaria uma fatia de 4% para a empreiteira.

- Além da estatal árabe, as brasileiras Unipar e J&F também fizeram propostas pela fatia da Novonor na petroquímica.

**MERCADO E GOVERNO MAIS OTIMISTAS COM PIB**

Economistas do mercado e o governo agora veem um aumento mais expressivo do PIB para este ano, enquanto as expectativas de inflação ainda giram um pouco acima do teto da meta estabelecido para 2023 –cujo alvo é de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto.

EM NÚMEROS

↳ Para o mercado, o país encerrará o ano com inflação de 4,86%, uma queda na expectativa registrada na semana anterior (4,93%) pela pesquisa do boletim Focus, do Banco Central.

- Os economistas também subiram suas apostas para o PIB deste (2,89%) e do próximo ano (1,5%).

- Para a Selic, que terá sua taxa atualizada pelo BC na próxima quarta (20), as expectativas seguem por cortes de 0,5 ponto percentual nas três reuniões que restam no ano.

- Os agentes estão à espera da volta do chamado "risco fiscal" no comunicado da decisão sobre juros. O trecho foi retirado do texto do encontro passado.

↳ O governo atualizou nesta segunda seus cálculos para o crescimento da economia em 2023, passando de 2,5% para 3,2%.

- A estimativa de inflação se manteve inalterada em 4,85%.

O QUE EXPLICA

A melhora nas expectativas para a economia brasileira vem na esteira dos dois resultados do PIB divulgados, que ficaram acima do esperado, e de uma inflação que não está tão pressionada quando considerado o aquecimento da atividade econômica.

**FRUTAS QUE NÃO SÃO FRUTAS?**

A rede Starbucks terá que enfrentar um processo nos EUA que a acusa de não incluir frutas entre os ingredientes que fazem parte de suas bebidas com sabores de frutas.

A ação coletiva aceita por um juiz distrital de Manhattan mira nas bebidas "Refresher".

O que dizem os autores da ação: as bebidas Mango Dragonfruit, Mango Dragonfruit Lemonade, Pineapple Passionfruit, Pineapple Passionfruit Lemonade, Strawberry Açaí e Strawberry Açaí Lemonade Refreshers da Starbucks não contêm as frutas manga, maracujá ou açaí.

O que diz o Starbucks: os nomes dos produtos descrevem os sabores das bebidas, em vez de seus ingredientes, e os cardápios anunciam com precisão esses sabores.

O que disse o juiz: ao contrário do termo "baunilha", alvo de muitas ações judiciais, "nada indica que 'manga', 'maracujá' e 'açaí' sejam termos que normalmente são entendidos como representando um sabor sem também representarem o ingrediente".

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

MUDANÇA CLIMÁTICA

Governo americano envia missão ao Brasil para discutir economia verde com empresários. Enviado climático dos EUA, John Kerry, se reuniu nesta segunda com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em Nova York.

MERCADO

Deputados dizem que CPI da Americanas foi pizza e preparam relatório alternativo. Colegiado vota nesta terça (19) relatório inconclusivo sobre o escândalo contábil da varejista.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Reforma Tributária e cashback elevarão consumo de famílias com renda de até R$ 20 mil. Movimento Pra Ser Justo e UFMG calculam que 84% dos brasileiros vão pagar menos tributos.

WHATSAPP

Extensão permite ler mensagem apagada no WhatsApp e borrar contatos no chat. Recurso também esconde status online, só funciona no WhatsApp Web e promete privacidade a usuário em contrato.