Veja quem recebe o abono do PIS/Pasep em abril

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil pagam, neste mês, o abono do PIS/Pasep a trabalhadores da iniciativa privada nascidos em maio e junho e servidores com o final da inscrição 2 e 3. Haverá ainda um lote extra para 2,7 milhões de beneficiários.

Em abril, os valores serão liberados a partir do dia 17. O ano-base do pagamento é 2021.

O PIS é pago pela Caixa, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, enquanto o Pasep, liberado pelo Banco do Brasil, segue a ordem do último dígito de inscrição.

O lote extra do PIS/Pasep será destinado a trabalhadores com direito ao benefício, mas que possuíam divergências cadastrais e não constavam dos lotes anteriores.

O Ministério do Trabalho e Emprego, responsável pela liberação dos valores, não informou a quantidade de trabalhadores que receberão o benefício neste mês.

Dados anteriores mostram que, no lote de 2023, serão pagos abonos a 22,9 milhões de trabalhadores com direito a receber o benefício, sendo 20,4 milhões com direito ao PIS e outros 2,5 milhões com direito ao Pasep, totalizando cerca de R$ 22 bilhões liberados.

QUEM TEM DIREITO AO ABONO DO PIS/PASEP?

O abono é pago aos trabalhadores que atendem aos seguintes requisitos:

Ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano-base do pagamento

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos

Ter remuneração de média de até dois salários mínimos por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base de 2021

Ter os dados informados corretamente pelo empregador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais) ou no eSocial

QUANTO O TRABALHADOR VAI RECEBER?

Até um salário mínimo. O valor pago varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano-base, indo de R$ 109 a R$ 1.302. O total recebido pelo beneficiário é a soma do salário mínimo vigente para cada mês trabalhado, sendo considerado como mês integral o período igual ou superior a 15 dias.

VEJA A TABELA DO PIS/PASEP 2023

Meses trabalhados - Valor do abono (em reais)

1 - 109

2 - 217

3 - 326

4 - 434

5 - 543

6 - 651

7 - 760

8 - 868

9 - 977

10 - 1.085

11 - 1.194

12 - 1.302

COMO SERÁ REALIZADO O PAGAMENTO?

Para quem tem conta-corrente ou poupança na Caixa, o pagamento do PIS é feito diretamente em conta. Para os demais beneficiários, o valor fica disponível na poupança social digital, que pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem.

Também é possível retirar os valores com o cartão social em lotéricas, caixas eletrônicos e agências da Caixa Econômica Federal.

No caso do Pasep, o valor é creditado automaticamente para quem possui conta-corrente ou poupança no Banco do Brasil. Para quem não é cliente, o saque fica disponível somente no guichê das agências do BB, mediante a apresentação de um documento de identificação.

QUAL É O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO PIS/PASEP EM 2023?

O calendário de pagamentos do abono segue a data de aniversário dos trabalhadores da iniciativa privada ou o final da inscrição para os servidores públicos. As datas foram aprovadas pelo Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador) em dezembro.

VEJA AS DATA DE PAGAMENTO DO PIS

Nascidos em - Recebem a partir de - Recebem até

Janeiro e fevereiro -

já foi pago

28/12/2023

Março e abril -

já foi pago

28/12/2023

Maio e junho - 17/04/2023 - 28/12/2023

Julho e agosto - 15/05/2023 - 28/12/2023

Setembro e outubro - 15/06/2023 - 28/12/2023

Novembro e dezembro - 17/07/2023 - 28/12/2023

Fonte: Caixa Econômica Federal

VEJA AS DATAS DE PAGAMENTO DO PASEP

Final da inscrição - Recebem a partir de - Recebem 28/12/2023 até

0 -

já foi pago

28/12/2023

1 -

já foi pago

28/12/2023

2 e 3 - 17/04/2023 - 28/12/2023

4 e 5 - 15/05/2023 - 28/12/2023

6 e 7 - 15/06/2023 - 28/12/2023

8 e 9 - 17/07/2023 - 28/12/2023

Fonte: Banco do Brasil

QUANDO COMEÇA O PAGAMENTO DO LOTE EXTRA DO PIS/PASEP?

O pagamento para os trabalhadores incluídos no novo lote será feito no período entre abril e julho. A previsão é que o benefício comece a ser pago a partir de 17 de abril para trabalhadores que nasceram

Os demais terão acesso ao PIS de acordo com o calendário aprovado em dezembro de 2022 pelo Codefat. Nesta quarta-feira (5), a Caixa disponibiliza a consulta para trabalhadores saibam se vão ou não receber no PIS neste lote extra.

COMO CONSULTAR SE VOU RECEBER O ABONO DO PIS/PASEP?

A consulta ao pagamento do PIS pode ser feita pelo:

App Caixa Tem

App Caixa Trabalhador

Atendimento telefônico da Caixa: 0800-7260207

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Portal www.gov.br

No caso do Pasep, a consulta está liberada pelo:

Pelo Alô Trabalhador: telefone 158

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Por meio do Consulte/Receba seu Pasep