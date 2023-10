Veja os melhores e os piores salários das profissões com ensino superior

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Médicos especialistas lideram o ranking das profissões mais bem pagas no Brasil, enquanto trabalhadores ligados à área de tecnologia chamam atenção pelo crescimento dos salários ao longo dos últimos anos.

É o que indica um levantamento da economista e pesquisadora Janaína Feijó, do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas). A análise abrange profissionais com ensino superior distribuídos em 126 profissões no setor privado.

No segundo trimestre de 2023, o rendimento médio real do trabalho dos médicos especialistas foi estimado em R$ 18.475 no Brasil.

Embora seja o maior valor entre as profissões analisadas, a renda dessa categoria recuou 13% em relação ao segundo trimestre de 2012, ano inicial da série histórica.

RANKING DE PROFISSÕES COM OS MAIORES SALÁRIOS

**Rendimento no 2º tri.2023; Variação ante o 2º tri.2012**

Médicos especialistas - R$ 18.475; -13%

Matemáticos, atuários e estatísticos - R$ 16.568; 50%

Médicos gerais - R$ 11.022; -37%

Geólogos e geofísicos - R$ 10.011; -20%

Engenheiros mecânicos - R$ 9.881; -7%

Engenheiros não classificados anteriormente - R$ 9.451; -11%

Desenvolvedores de programas e aplicativos - R$ 9.210; 39%

Engenheiros industriais e de produção - R$ 8.849; -22%

Economistas - R$ 8.645; -39%

Engenheiros eletricistas - R$ 8.433; -22%

Engenheiros de minas, metalúrgicos e afins - R$ 7.887; -14%

Engenheiros civis - R$ 7.538; -41%

Desenhistas e administradores de bases de dados - R$ 7.301; 30%

Advogados e juristas - R$ 7.237; 0%

Engenheiros químicos - R$ 7.161; -52%

Analistas de sistemas - R$ 7.005; -19%

Desenvolvedores de páginas de internet e multimídia - R$ 6.075; 91%

OCUPAÇÕES COM OS MENORES SALÁRIOS

**Rendimento no 2º tri.2023; Variação ante o 2º tri.2012**

Professores do ensino pré-escolar - R$ 2.285; 3%

Outros profissionais de ensino - R$ 2.554; -23%

Outros professores de artes - R$ 2.629; -45%

Físicos e astrônomos - R$ 3.000; -16%

Assistentes sociais - R$ 3.078; -7%

Bibliotecários, documentaristas e afins - R$ 3.135; -32%

Educadores para necessidades especiais - R$ 3.379; 14%

Profissionais de relações públicas - R$ 3.426; -23%

Fonoaudiólogos e logopedistas - R$ 3.485; -28%

Professores do ensino fundamental - R$ 3.554; 7%

Outros professores de música - R$ 3.578; -35%

"Estamos falando de um período de mais de dez anos, em que o Brasil passou por duas crises, a recessão de 2014, 2015 e 2016 e o choque devido à pandemia. Essas oscilações têm rebatimento no mercado de trabalho, e algumas profissões registram queda no rendimento", diz Feijó.

"A queda de 13% dos médicos especialistas até foi menor do que a de outras profissões. O fato de terem perdido menos pode ser porque os médicos continuam sendo muito demandados", diz.

Matemáticos, atuários e estatísticos (R$ 16.568), médicos gerais (R$ 11.022), geólogos e geofísicos (R$ 10.011) e engenheiros mecânicos (R$ 9.881) vieram na sequência dos cargos com as maiores remunerações no segundo trimestre de 2023.

Entre os matemáticos, atuários e estatísticos, a renda média cresceu 50% ante igual trimestre de 2012. Nos outros casos, houve redução dos ganhos: médicos gerais (-37%), geólogos e geofísicos (-20%) e engenheiros mecânicos (-7%).

O levantamento foi elaborado a partir de microdados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

RENDA DE DESENVOLVEDORES SALTA 91%

Outro destaque da análise é o aumento na renda média entre os trabalhadores ligados às ciências da tecnologia. O rendimento dos desenvolvedores de páginas de internet e multimídia teve disparada de 91% no segundo trimestre de 2023, ante igual período de 2012. O valor chegou a R$ 6.075.

Também houve valorização entre desenvolvedores de programas e aplicativos (39%) e desenhistas e administradores de bases de dados (30%). A renda dessas categorias alcançou R$ 9.210 e R$ 7.301, respectivamente, no segundo trimestre de 2023.

Segundo Feijó, o aumento dos salários na área de tecnologia reflete a demanda aquecida pelos serviços prestados pelos profissionais, acelerada na pandemia, além da escassez de mão de obra.

"O mercado está demandando, e muitas vezes não há quantitativo suficiente de trabalhadores. Como há escassez de mão de obra, o mercado paga mais", afirma Feijó.

EDUCAÇÃO TEM OS MENORES SALÁRIOS

O levantamento ainda mostra as profissões com os menores salários, considerando os trabalhadores com ensino superior no setor privado. Nesse caso, o destaque é a presença de profissionais da área de educação.

O menor rendimento foi registrado entre os professores do ensino pré-escolar: R$ 2.285. Na sequência, vieram outros profissionais de ensino (R$ 2.554) e outros professores de artes (R$ 2.629).

"É uma remuneração mais baixa. Isso mostra que, no setor privado, são profissões que tendem a ser mal pagas e podem ser desestimuladas", diz Feijó.