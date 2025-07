Veja os dez cargos com mais vagas no CNU 2025, com salários que chegam a R$ 9.711

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo CNU (Concurso Nacional Unificado), que teve o edital publicado na segunda-feira (30) e abriu as inscrições nesta quarta (2), oferece 3.652 vagas para órgãos federais.

Os três cargos com maior número de oportunidades são do MGI (Ministério da Gestão e Inovação). O primeiro é o de analista técnico-administrativo, com salário inicial de R$ 5.982,49, seguido por analista técnico de desenvolvimento econômico e analista técnico de justiça e defesa, que começam pagando R$ 9.711.

Ao todo, serão 508 vagas para nível médio e 3.144 para nível superior, sendo que 1.172 são para cadastro de reserva. A maioria das oportunidades está sediada em Brasília (DF), mas as provas vão ocorrer em 228 municípios.

No momento de inscrição, os candidatos devem escolher um bloco temático com base na sua área de formação ou interesse. Dentro do bloco, é possível indicar a ordem de preferência entre os cargos e órgãos. O bloco que reúne a maior quantidade de vagas é o quinto, de Administração (com 1.171 vagas), seguido pelo primeiro, de Seguridade Social (com 789 vagas).

A seguir, veja as atribuições de cada um dos dez cargos com mais vagas no concurso público.

*

VEJA OS CARGOS COM MAIOR NÚMERO DE VAGAS NO CNU 2025

1. ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO MGI (1.000 VAGAS)

Com mil vagas para cadastro reserva, o cargo de analista técnico-administrativo do MGI é o mais ofertado no CNU 2 e está no bloco cinco, de Administração.

A função exige graduação em qualquer área e está presente em Brasília e nas capitais de todos os estados.

O profissional deverá atuar em atividades técnicas e de atendimento ao cidadão, além de participar da implementação de políticas públicas e produção de estudos.

A jornada é de 40 horas semanais, com remuneração inicial de R$ 5.982,49, que pode chegar a R$ 6.818,69 após avaliação de desempenho.

O código geral para esse cargo é B5-10, com subcódigo B5-10-A.

2. ANALISTA TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO MGI (250 VAGAS)

Esse cargo do bloco seis, de Desenvolvimento Socioeconômico, é exclusivo para atuação na capital federal, oferece 250 vagas imediatas e é aberto a candidatos com graduação em qualquer área.

Os analistas atuarão no planejamento e avaliação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional, territorial e econômico. Entre as atribuições estão a análise de viabilidade de projetos de investimento, acompanhamento de empresas estatais e políticas de infraestrutura e inovação.

A jornada é de 40 horas semanais, com salário inicial de R$ 9.711,00.

O código a ser preenchido na inscrição é o B6-03-A.

3. ANALISTA TÉCNICO DE JUSTIÇA E DEFESA DO MGI (250 VAGAS)

Também voltado exclusivamente para Brasília, no bloco sete, de Justiça e defesa, o cargo de analista técnico de Justiça e defesa exige nível superior em qualquer área e oferece 250 vagas.

O profissional será responsável por ações ligadas às políticas públicas de justiça, segurança e defesa nacional, com atuação em áreas como cibersegurança, fronteiras, direitos digitais e acesso à justiça.

A remuneração inicial é de R$ 9.711,00 para 40 horas semanais.

O cargo tem como código B7-01-A.

4. ANALISTA DO SEGURO SOCIAL COM ESPECIALIDADE EM SERVIÇO SOCIAL DO INSS (150 VAGAS)

A especialidade em serviço social do cargo de analista do seguro social tem 150 vagas nesta edição do CNU no primeiro bloco, de Seguridade Social, com distribuição regional dividida por códigos:

- Nordeste (52 vagas): código B1-05-A

- Norte e Centro-Oeste (42 vagas): código B1-05-B

- Rio de Janeiro (18 vagas): código B1-05-C

- Sul (19 vagas): código B1-05-D

- São Paulo (11 vagas): B1-05-E

- Minas Gerais e Espírito Santo (8 vagas): B1-05-F

O cargo exige graduação em serviço social e registro no conselho de classe. Os profissionais atuarão no atendimento aos usuários, elaboração de pareceres e desenvolvimento de projetos sociais.

O salário inicial é de R$ 8.027,11 e pode chegar a R$ 9.371,31 após a primeira avaliação de desempenho. A jornada é de 40 horas semanais.

5. MÉDICO CLÍNICO NO MGI (80 VAGAS)

O cargo de médico no MGI também está no primeiro bloco, que engloba saúde, assistência social e previdência. São 80 vagas com atuação prevista em Brasília ou em estados, de acordo com a necessidade da administração.

Os profissionais trabalharão em perícias, elaboração de laudos e atendimento a servidores em programas de promoção da saúde. A vaga exige graduação em medicina, residência ou título de especialista em clínica médica, além de registro no conselho profissional.

A carga horária é de 20 horas semanais, com salário inicial de R$ 4.804,89, podendo alcançar R$ 5.346,69 com gratificação de desempenho.

O código para o cargo é B1-06-B.

6. ANALISTA DO SEGURO SOCIAL COM ESPECIALIDADE EM FISIOTERAPIA DO INSS (75 VAGAS)

O cargo de analista do seguro social com especialidade em fisioterapia oferece 75 vagas no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), com atuação em programas de reabilitação e avaliação funcional de segurados.

A função também é dividida por região e código:

- Nordeste (24 vagas): código B1-05-G

- Norte e Centro-Oeste (16 vagas): código B1-05-H

- Sul (8 vagas): código B1-05-I

- Minas Gerais e Espírito Santo (9 vagas): código B1-05-J

- São Paulo (10 vagas): código B1-05-K

- Rio de Janeiro (8 vagas): B1-05-L

A remuneração inicial é de R$ 8.027,11, podendo chegar a R$ 9.371,31. É exigido diploma em fisioterapia e registro profissional. A jornada é de 40 horas semanais.

7. TÉCNICO GERAL EM ATIVIDADES DE MINERAÇÃO NA ANM (70 VAGAS)

O cargo de técnico em atividades de mineração da Agência Nacional de Mineração (ANM) exige curso técnico em mineração, geologia ou atividade de mineração. A remuneração inicial é de R$ 8.053,32 para 40 horas semanais.

As 70 vagas estão distribuídas entre diversas regiões e estados, no bloco nove, de Regulação:

- Maranhão, Piauí, Ceará ou Rio Grande do Norte (8 vagas): código B9-02-A

- Paraíba, Pernambuco, Alagoas ou Sergipe (8 vagas): código B9-02-B

- Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia ou Tocantis (10 vagas): código B9-02-C

- Goiás, Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso (9 vagas): código B9-02-D

- Espírito Santo, Rio de Janeiro ou São Paulo (6 vagas): código B9-02-E

- Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Paraná (7 vagas): código B9-02-F

- Distrito Federal (5 vagas): código B9-02-G

- Pará (5 vagas): código B9-02-H

- Bahia (5 vagas): código B9-02-I

- Minas Gerais (7 vagas): B9-02-J

8. ENGENHEIRO AGRÔNOMO NO MDS (60 VAGAS)

São 60 vagas para engenheiro agrônomo no MDS (Ministério do Desenvolvimento Agrário), com exigência de graduação em agronomia. O cargo está no bloco quatro, de Engenharias e Arquitetura.

A remuneração inicial é de R$ 8.215,07, e a jornada, de 40 horas semanais.

O cargo envolve atividades de regularização fundiária, políticas para agricultura familiar, planejamento e fiscalização. Há uma vaga para cada estado, e as restantes são para Brasília.

O código para o cargo é B4-15-A.

9. TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES NA ANATEL (50 VAGAS)

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) oferece 50 vagas para técnico em regulação com especialidade em telecomunicações, também no bloco nove, de nível médio.

A função exige ensino médio e curso técnico em telecomunicações, eletrônica ou eletroeletrônica.

As vagas estão distribuídas por região:

- Norte (23 vagas): código B9-05-A

- Nordeste (9 vagas): código B9-05-B

- Centro-Oeste (5 vagas): código B9-05-C

- Sudeste (9 vagas): código B9-05-D

- Sul (4 vagas): código B9-05-E

O salário inicial é de R$ 8.053,32, para 40 horas semanais. As atividades incluem fiscalização, apoio técnico à regulação e atendimento ao público.

10. TÉCNICO GERAL EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES NA ANTT (50 VAGAS)

Com exigência de ensino médio e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria B ou superior, o cargo de técnico em regulação da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) oferece 40 vagas para atuação em diferentes regiões.

As vagas do bloco nove estão divididas entre:

- Centro-Oeste (23 vagas): código B9-07-A

- Norte e Nordeste (6 vagas): código B9-07-B

- Sudeste (13 vagas): código B9-07-C

- Sul (8 vagas): código B9-07-D

As funções incluem fiscalização, análise de contratos, combate a serviços não autorizados e apoio técnico a projetos de infraestrutura.

A remuneração inicial é de R$ 8.053,32, com jornada de 40 horas semanais.

COMO POSSO ME INSCREVER NO CNU 2025?

As inscrições para o CNU estarão abertas até as 23h59 do dia 20 de julho, pelo horário oficial de Brasília (DF) no site oficial do concurso (https://conhecimento.fgv.br/cpnu2).

É necessário que o candidato possua uma conta ativa no Gov.br e informe o número do CPF durante o cadastro. No momento da inscrição, o candidato deverá:

Escolher um único bloco temático;

Selecionar os cargos e as especialidades disponíveis dentro desse bloco;

Indicar a ordem de preferência para ocupação dos cargos;

Escolher a cidade onde deseja realizar as provas.

Além disso, será solicitado o preenchimento de um questionário socioeconômico, que faz parte da inscrição. Essas informações não serão usadas como critério de classificação ou eliminação.

Por fim, o candidato deverá gerar a GRU (Guia de Recolhimento da União) para pagar a taxa de inscrição, exceto nos casos de isenção. O pagamento da GRU deve ser feito até a data de vencimento para validar a inscrição.

VEJA A DIVISÃO DE BLOCOS DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CNU

Bloco - Nome do bloco temático - Número de vagas

1 - Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência - 789

2 - Cultura e Educação - 130

3 - Ciências, Dados e Tecnologia - 212

4 - Engenharias e Arquitetura - 306

5 - Administração - 1.171

6 - Desenvolvimento Socioeconômico - 286

7 - Justiça e Defesa - 250

8 - Intermediário - Saúde - 168

9 - Intermediário - Regulação - 340

VEJA O CALENDÁRIO DO CNU DE 2025

Previsão de divulgação da primeira lista de classificação: 30/01/2026

Inscrições: das 10h de 2/7/25 até 23h59 de 20/7/25 (pagamento até 21/7)

Solicitação da isenção da taxa de inscrição: 2 a 8/7/25

Prova objetiva: 5/10/25, das 13h às 18h

Convocação para prova discursiva: 12/11/25

Convocação - confirmação de cotas e PcD: 12/11/25

Envio de títulos: 13 a 19/11/25

Procedimentos de confirmação de cotas: 8/12 a 17/12/2025

Prova discursiva para habilitados na 1ª fase: 7/12/25

Previsão de divulgação da primeira lista de classificação: 30/01/2026