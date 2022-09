Veja o comportamento do PIB de diversos países no 2º trimestre de 2022

SÃO PAULO, SP - RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um levantamento com 33 países que já divulgaram dados para o PIB (Produto Interno Bruto) no segundo trimestre de 2022 mostra que o crescimento médio dessas economias foi de 0,5%, segundo dados disponibilizados pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

São 24 países com crescimento, 2 com estabilidade e 7 com retração, na comparação com o trimestre anterior. O PIB do Brasil cresceu 1,2% no segundo trimestre em relação ao anterior, de acordo com informação divulgada nesta quinta-feira (1º) pelo IBGE.

Holanda, Romênia, Croácia, Arábia Saudita e Israel estão entre os que mais cresceram no trimestre passado. Portugal, Lituânia, Letônia, Polônia e China ficam na lanterna desse ranking.

O PIB da China teve forte desaceleração no trimestre. A atividade industrial e os gastos dos consumidores foram afetados por lockdowns generalizados para conter os casos recordes de Covid-19. No primeiro semestre, o PIB cresceu 2,5%, muito abaixo da meta do governo de 5,5% para este ano.

O continente europeu está nas duas pontas do ranking. O crescimento na zona do euro foi de 0,7%. Os economistas esperavam desaceleração após o crescimento de 0,5% em janeiro-março, mas a atividade permaneceu forte, graças a setores como o turismo.

As projeções do FMI (Fundo Monetário Internacional) apontam um crescimento da economia global de 3,2% neste ano, sendo 1,7% para o Brasil, 2,3% para os EUA, 2,6% para a zona do euro e 3,3% para a China. Em guerra, a Rússia deve encolher 6%.