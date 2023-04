Veja em 5 pontos o que o Datafolha indica sobre a economia após 3 meses de Lula

- Lula não é único irritado com taxa de juros, definida pelo Banco Central: Para 71% dos entrevistados, a Selic está mais alta do que deveria, 17% a consideram adequada, e 5% falam que está abaixo do patamar adequado. 80% responderam que Lula faz bem ao pressionar o BC pelo corte dos juros e 16% recriminam o presidente.

- Mais brasileiros dizem esperar alta da inflação do desemprego: 54% falam que a inflação deve aumentar nos próximos meses, 20% dizem que ela deve diminuir e 24% acham que ficará como está. Para o desemprego, 44% esperam aumento, 29% contam com uma redução e 26% não veem mudança.

O Datafolha ouviu 2.028 pessoas com 16 anos ou mais em 126 cidades, de quarta (29) a quinta (30). A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

As expectativas também são ruins para a inflação e desemprego, mas há uma boa notícia para o petista: ele não está sozinho ao reclamar do patamar elevado da taxa básica de juros e é apoiado nas críticas que tem feito ao Banco Central.

