Veja como conseguir empréstimo no Caixa Tem com o nome sujo

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal oferece microcrédito (empréstimo de pequeno valor) para trabalhadores autônomos e MEIs (microempreendedores individuais). Segundo o banco, 83% dos clientes que contrataram o serviço até esta segunda-feira (18) são negativados.

Para pessoas físicas, o empréstimo vai de R$ 300 a R$ 1.000, e pode ser pago em até 24 meses, com taxas que variam de 1,95% a 3,6% ao mês. A solicitação deve ser feita exclusivamente pelo aplicativo Caixa Tem.

Para MEIs, o microcrédito vai de R$ 1.500 a R$ 3.000, com prazo de 18 a 24 meses e taxas a partir de 1,99% a 3,6% ao mês. Por enquanto, esse público só pode solicitar o empréstimo nas agências.

O crédito pode ser liberado para trabalhadores e MEIs com dívidas de até R$ 3.000. Não entram nesta conta os financiamentos habitacionais nem os limites não utilizados de cheque especial e cartão de crédito.

Ainda assim, o empréstimo está sujeito à aprovação, que sai em até dez dias após a solicitação, segundo a Caixa.

O empréstimo médio aos negativados foi de R$ 778,31, somando R$ 389 milhões. Ao todo, a Caixa emprestou 693 milhões.

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, mesmo o crédito para pessoas físicas é voltado para "empreendedores" e deve ser usado para compra de materiais ou melhorias no negócio autônomo.

O crédito empresarial também deve ser investido no próprio negócio do MEI, como pagamento de fornecedores e contas de água, luz, internet e aluguel, além da compra de matérias-primas e mercadorias para revender, entre outras finalidades.

O pedido do microcrédito para pessoas físicas requer atualização do aplicativo Caixa Tem e atualização do cadastro. Veja a seguir os detalhes.

COMO SOLICITAR O CRÉDITO PELO CAIXA TEM

Baixe ou atualize o app Caixa Tem, disponível para Android e iOS

Atualize seu cadastro no aplicativo

Clique na opção "Crédito Caixa Tem"

Escolha "Contratar Crédito Caixa Tem"

Indique como você irá usar o empréstimo

Simule o empréstimo e escolha o valor das parcelas

Cadastro deve ser atualizado

Para conseguir os valores, o cliente precisa atualizar o cadastro. A análise para a liberação só é feita após essa atualização. A medida é necessária para mudar o tipo de conta que o trabalhador tem hoje e conseguir fazer o empréstimo. Segundo a Caixa, é preciso transformar a conta-poupança social digital do Caixa Tem em uma Poupança Digital Caixa.

Com isso, o limite de movimentação mensal de R$ 5.000 deixa de existir e o consumidor consegue ter acesso às linhas de crédito. O procedimento é feito diretamente no Caixa Tem, na opção "Atualize seu cadastro". É preciso informar endereço, profissão, renda e patrimônio, se tiver.

Também será necessário enviar uma foto de um documento de identificação (RG ou CNH) e uma foto selfie com o documento na mão. A selfie deve ser feita em local iluminado, sem óculos e sem chapéu. As informações do documento devem estar legíveis também na sefie.

É preciso esperar dez dias para saber se a atualização foi concluída. A confirmação vem por mensagem no celular. O app Caixa Tem também informa na tela inicial se houve a atualização.

A partir dessa mensagem basta solicitar o crédito na opção "SIM Digital".

O presidente da Caixa afirmou nesta terça-feira (19) que há 2,4 milhões de cadastros atualizados, sendo 2,1 milhões aprovados para pedir microcrédito.

Dentre as pessoas que pediram o empréstimo, 73% foram aprovadas.

Condições para pedir o microcrédito da Caixa Para ter acesso ao empréstimo é preciso ter renda (informal ou formal) de no mínimo R$ 200 por mês.

Mesmo as pessoas físicas precisam ser empreendedoras. A Caixa cita como exemplos ambulantes e vendedores de rua, cozinheiros que trabalham por conta própria, costureiros, artesãos e manicures.

Documentos necessários para o MEI no crédito da Caixa

MEIs precisam levar os seguintes documentos para pedir o microcrédito da Caixa

CCMEI (Certificado da Condição de Microempreendedor Individual)

DASN (Declaração Anual do Simples Nacional) do último exercício fiscal, com recibo de entrega

RG e CPF

Comprovante de residência e de estado civil