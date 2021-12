Varejo de material de construção prevê crescimento das vendas em 2022

A associação prevê que as vendas crescerão 8,5% no próximo ano e aposta na procura de materiais para acabamento de imóveis novos entregues nos últimos meses para alcançar esse resultado.

​Katia Ratnieks, consultora da Anamaco, diz que o otimismo é comum nessa época, porque muitas famílias aproveitam o fim do ano para fazer consertos em casa, mas as vendas devem esfriar novamente depois.

Após três meses de queda, um número maior de varejistas tem registrado aumento nas vendas, diz a entidade. Em novembro, 33% dos associados se disseram otimistas, em especial no Norte e no Nordeste.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As vendas de materiais de construção no varejo devem fechar o ano com crescimento acima de 9,5% em relação a 2020, segundo levantamento que a Anamaco, associação do setor, divulga nesta sexta (17).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.