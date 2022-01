Valor do IPVA de 2022 em São Paulo é liberado para consulta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O proprietário de veículo em São Paulo já consegue saber quanto terá de pagar em IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) neste ano –e é recomendável que ele prepare o bolso, pois a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), usada como referência para o cálculo do imposto, registrou alta média de 24,94% nos 12 meses até setembro de 2021.

Segundo a Fazenda paulista, o aumento médio no valor do tributo a ser pago é de 22,54%. O imposto começa a vencer na próxima segunda (10). A consulta pode ser feita nos diversos canais da rede bancária, como aplicativos, terminais de autoatendimento e no internet banking. No site da Secretaria de Fazenda de São Paulo também há uma página dedicada à consulta (https://www.ipva.fazenda.sp.gov.br/ipvanet_consulta/consulta.aspx).

Para consultar, o dono do carro precisará informar a placa e o número do Renavam, que consta no documento do veículo, o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo). O pagamento pode ser feito nas lotéricas e com o cartão de crédito, para quem quiser parcelar. Banco do Brasil, Bradesco e Santander não recebem mais o pagamento do IPVA nos caixas.

A alíquota do IPVA em São Paulo não mudou e continua sendo de 4% sobre o valor venal para os veículos flex (que usam gasolina e biocombustíveis), e de 3% para os que são movidos exclusivamente a biocombustíveis, como etanol, eletricidade ou gás.

Mesmo com a alíquota igual, os proprietários vão pagar mais devido ao encarecimento no preço dos carros. Com o valor venal mais alto, o percentual referente ao imposto acaba também mais elevado.

A valorização dos carros usados ocorreu pela combinação de demanda aquecida em um momento de dificuldades na indústria automobilística, que não consegue manter o ritmo de produção devido à falta de peças, principalmente chips semicondutores.

Neste ano, o IPVA em São Paulo poderá ser parcelado em até cinco vezes. Até o ano passado, eram três as cotas.

O governo estadual concede um desconto de 9% para quem fizer o pagamento integral em janeiro. O pagamento a partir de fevereiro terá desconto de 5% para quem optar por cota única naquele mês e para quem parcelar em cinco vezes. O desconto para os proprietários de carro novo é de 3%.