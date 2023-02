Vale tem lucro de R$ 95,9 bilhões em 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Vale anunciou nesta quinta-feira (16) lucro de R$ 95,9 bilhões em 2022. O valor é 21% inferior ao registrado em 2021, quando a empresa teve o melhor lucro já divulgado por uma companhia aberta brasileira, de R$ 121,2 bilhões.

Foi o terceiro maior lucro já registrado por uma empresa brasileira - o segundo é da Petrobras, também em 2021, de R$ 106,6 bilhões. Segundo a Vale, a redução foi provocada por recuo no preço do minério de ferro, seu principal produto.

Pelo resultado de 2022, a Vale anunciou a distribuição de mais R$ 9,4 bilhões em dividendos, que se somam aos R$ 16,2 bilhões já anunciados durante o ano, como remuneração pelo lucro dos primeiros trimestres.

"O ano de 2022 foi marcado por questões com impactos globais, como a guerra na Ucrânia e o quadro econômico desafiador nos Estados Unidos, além dos desdobramentos do Covid-19 na China", escreveu o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo.

"A despeito do cenário desafiador e volátil, construímos um resultado sólido e retornamos valor para nossos stakeholders [públicos de interesse]", continuou.

A mineradora fechou 2022 com receita de R$ 226,5 bilhões, queda de 23% em relação ao verificado em 2021. O Ebitda, indicador que mede a geração de caixa, caiu 39%, para R$ 102,1 bilhões.

A produção de minério de ferro da companhia caiu 2% no ano, para 307,8 milhões de toneladas, e o preço médio de venda de finos de minério de ferro ficou 23,5% mais barato, em US$ 108,1 por tonelada. Em 2021, ano do lucro recorde, a empresa vendeu o produto pelo preço médio de US$ 141,4 por tonelada.

No quarto trimestre de 2022, a Vale teve lucro de R$ 29,9 bilhões, queda de 34% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A mineradora fechou o ano com dívida líquida expandida de US$ 14,1 bilhões, aumento de 56%, mas dentro da meta de US$ 10 bilhões a US$ 20 bilhões.

"O aumento se deveu principalmente à menor geração operacional de caixa, ao aumento dos pagamentos dos compromissos de reparação e à manutenção do compromisso de remuneração do acionista, ao mesmo tempo que se buscou uma estrutura mais eficiente de alavancagem da companhia", disse.

A companhia tocou ainda um programa de recompra de ações, que já representou a aquisição de 213 milhões de ações, ou 43% do total esperado, por US$ 3,4 bilhões. Ao todo, os três programas de recompra acumulam um total de 683 milhões de ações recompradas.

No relatório divulgado nesta quinta, a Vale diz que em 2022 avançou com a execução do acordo de reparação pelos danos da tragédia de Brumadinho, implementando 58% de seus compromissos. Celebrou ainda acordos que alcançam 13,6 mil pessoas e R$ 3,2 bilhões.

"Desde 2019, R$ 37,6 bilhões foram desembolsados na reparação, com outros R$ 7,9 bilhões previstos em 2023", disse a companhia.