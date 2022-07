Vale tem lucro de R$ 30 bilhões no segundo trimestre

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Vale registrou lucro líquido de R$ 30,033 bilhões no segundo trimestre de 2022, aponta balanço divulgado nesta quinta-feira (28) pela empresa.

O resultado é 25,1% inferior ao do mesmo período de 2021 (R$ 40,095 bilhões), ano em que a mineradora teve o maior lucro da história das companhias abertas brasileiras, de R$ 121 bilhões.

O montante menor no segundo trimestre de 2022 era aguardado por analistas devido à queda recente dos preços do minério de ferro, o principal produto da Vale, atualmente próximo dos US$ 100 por tonelada.

A baixa das commodities vem sendo interpretada por analistas como um sinal de desaceleração da economia global.

Em relação ao primeiro trimestre (R$ 23,046 bilhões), o lucro da companhia teve alta de 30,3%. O resultado dos três meses iniciais deste ano havia sido impactado de maneira negativa pela queda na produção devido a fortes chuvas em Minas Gerais e atrasos em licenciamentos ambientais.

Os R$ 30,033 bilhões são relativos ao lucro líquido atribuído aos acionistas da Vale, indicador que serve como base para pagamento de dividendos. A Vale informou que aprovou a distribuição de dividendos no valor bruto de R$ 3,57 por ação.

"Com o substancial re-shaping [remodelação] de nossos negócios, como a venda do Sistema Centro-Oeste, a empresa está muito mais preparada para entregar sua agenda de retomada de produção", disse o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, em comunicado divulgado nesta quinta.

"Continuamos comprometidos com uma alocação disciplinada de capital e com a geração e retorno de valor aos nossos acionistas, conforme evidenciado pelo anúncio de pagar US$ 3 bilhões em dividendos", completou.

Relatório divulgado pela Vale na semana passada indicou que a produção de minério de ferro atingiu 74,1 milhões de toneladas no segundo trimestre deste ano, baixa de 1,2% em relação a igual período do ano passado.

Por outro lado, ante o primeiro trimestre de 2022, impactado pelas fortes chuvas em Minas Gerais, o indicador teve aumento de 17,4%.