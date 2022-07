Vale tem lucro de R$ 30 bilhões no segundo trimestre

Relatório divulgado pela Vale na semana passada indicou que a produção de minério de ferro atingiu 74,1 milhões de toneladas no segundo trimestre deste ano, baixa de 1,2% em relação a igual período do ano passado.

O montante menor no segundo trimestre de 2022 era aguardado por analistas devido à queda recente dos preços do minério de ferro, o principal produto da Vale, atualmente próximo dos US$ 100 por tonelada.

