Vale quer ampliar venda de níquel para veículos elétricos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - De olho nas transformações que atingem a indústria automobilística, a mineradora Vale pretende ampliar as vendas de níquel para fabricação de baterias de carros elétricos nos próximos anos. O plano da companhia ganha forma com a perspectiva de demanda crescente de montadoras por metais necessários para a produção desses veículos, incluindo o níquel. "Os clientes neste mercado de rápido crescimento querem níquel de alta pureza e fonte responsável, e a Vale está pronta para fornecê-lo. Estamos vendendo cerca de 5% de nosso níquel classe I para a cadeia de suprimentos de veículos elétricos e esperamos que este percentual cresça para 30% a 40% nos próximos anos", afirma a Vale em nota. Segundo reportagem publicada pelo jornal Financial Times neste domingo (26), a Vale pretende se tornar fornecedora-chave de materiais de bateria para montadoras como Tesla, Ford e General Motors. "Achamos que podemos ser a escolha de fornecedor", disse o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, ao jornal britânico. "Mas precisamos produzir. Precisamos aumentar a produção. Isso é fundamental", completou. A companhia se apresenta como líder mundial na produção de níquel de origem responsável. A Vale relata conversas para explorar eventuais parcerias na área. "Como uma líder mundial na produção e fornecimento de níquel de origem responsável, a Vale tem se envolvido em conversas com stakeholders [partes interessadas] em todos os pontos da cadeia de suprimentos para explorar possibilidades de parcerias", aponta. "Isso está em linha com o posicionamento da Vale no mercado, a qualidade de nosso produto e a crescente demanda pelo níquel como componente essencial na fabricação de baterias para veículos elétricos", completa. Ao longo dos últimos meses, a empresa vem sinalizando maior interesse por esse nicho. No primeiro semestre deste ano, até chegou a indicar a retomada de estudos para separar suas operações de metais básicos, com possibilidade de lançamento de ações de uma nova companhia em Bolsa de Valores. A separação das atividades de minério de ferro das de metais básicos já foi discutida pela mineradora em meados dos anos 2010, mas a proposta não evoluiu. Com a perspectiva de crescimento da demanda por esses metais para a produção de carros elétricos, o assunto voltou a ser analisado. Em julho de 2020, o presidente-executivo da fabricante de carros elétricos Tesla, Elon Musk, fez um apelo às mineradoras globais para a ampliação da produção de níquel. "A Tesla lhes dará um contrato gigante por um longo período se vocês produzirem níquel de maneira eficiente e ambientalmente correta", afirmou Musk à época. A estratégia buscaria fazer com que a companhia não fosse reconhecida apenas pelo minério de ferro, e também alcançasse destaque na área de metais associados à transição energética, como cobre e níquel.

