Vaga temporária pode ser chance para voltar ao mercado de trabalho

E, mesmo que a empresa opte pela informalidade, com a assinatura de um contrato sem registro em carteira, o empregado deve adicionar a experiência no currículo.

A única diferença em relação aos contratados efetivos é que, ao término do contrato, o temporário não tem direito ao pagamento da multa da rescisão, de 40% do FGTS.

Mesmo que o período não termine com a efetivação, esta é uma oportunidade para a pessoa estabelecer contatos profissionais. Se ela não for contratada pela empresa onde trabalhou, pode ser indicada para uma vaga em outra companhia.

Daniel Campos Neto, do EDC Group, consultoria de RH (Recursos Humanos), aponta que o emprego temporário é uma oportunidade para o trabalhador mostrar suas competências e habilidades, podendo ser efetivado ao término do contrato.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a aproximação da Black Friday e de festas do final do ano, a contratação de trabalhadores temporários está aquecida. Esta é uma oportunidade para quem está em busca do primeiro emprego ou está desempregado e deseja voltar ao mercado de trabalho.

