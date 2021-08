Vacina contra a Covid-19 será obrigatória para funcionários da Gol a partir de novembro

Na quarta (25), a companhia norte-americana Delta Airlines anunciou que, a partir de 1º de novembro, funcionários que utilizem o plano de saúde e não se vacinaram terão uma sobretaxa de US$ 200 mensais (cerca de R$ 1.048). O comunicado assinado pelo presidente da empresa, Ed Bastian, diz que a cobrança será necessária para cobrir o risco criado pela decisão do funcionário não se vacinar.

Em nota, afirma que o processo de vacinação segue em andamento e que já percebe um aumento expressivo de funcionários com as duas doses de vacina.

Funcionários do setor aéreo começaram a ser vacinados em junho deste ano devido ao enquadramento nos grupos prioritários previstos pelo PNI (Programa Nacional de Imunização). O SNA (Sindicato Nacional dos Aeronautas) tem organizado postos de vacinação. Nesta semana, por exemplo, pilotos e copilotos ligados a quaisquer companhias poderão tomar a segunda dose no escritório da entidade no Rio de Janeiro.

A Gol afirma, em nota, que “ansiou, com alta expectativa” pelo momento em que as vacinas estivessem disponíveis para todos os brasileiros.

No Brasil, porém, a maioria das companhias ainda vinha se posicionando apenas no estímulo à imunização, incluindo incentivos como um dia de folga àqueles que se vacinaram. Mesmo quem já retomou o trabalho presencial ainda não colocava a questão como obrigatória.

Empresas em todo o mundo vêm colocando a vacinação contra a Covid-19 como uma condição para empregados –em alguns casos, a exigência vale para o retorno ao trabalho presencial, como no caso do Google, em outros vira risco de demissão.

