Usiminas reverte prejuízo e anota lucro líquido de R$ 198 milhões no 3º trimestre

A Usiminas reverteu o prejuízo de R$ 139 milhões no terceiro trimestre de 2019 em lucro de R$ 198 milhões entre julho e setembro deste ano. No segundo trimestre de 2020, a companhia também tinha apresentado prejuízo de R$ 395 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 826 milhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 87% na comparação com o mesmo período de 2019. Em relação ao segundo trimestre deste ano, a alta chega a 331%. Segundo a companhia, a elevação decorre, sobretudo, dos melhores resultados nas Unidades de Siderurgia, Mineração e Transformação do Aço no trimestre.

A receita líquida foi de R$ 4,381 bilhões entre julho e setembro deste ano. Isso representa alta de 14% em relação ao mesmo período do ano passado e 81% ante o segundo trimestre deste ano. Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira, 29, pela companhia.