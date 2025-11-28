   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Usar o 13º para reforma exige cuidados para escapar das dívidas

Por Folha de São Paulo

28/11/2025 23h02 — em
Economia



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na casa da família Climaco, na Vila Natal, zona sul de São Paulo, o 13° salário já está reservado: vai direto para a reforma. Pela primeira vez, os dois filhos que trabalham com carteira assinada decidiram usar o benefício para ajudar os pais a continuarem a construção de quatro casas no terreno onde moram há duas décadas.

A ideia é terminar uma construção que começou em julho de forma improvisada. A mãe, Vanilde Climaco da Silva, 55, conhecida como Vanda, explica que a necessidade surgiu porque a casa vai ganhar mais uma moradora, sua mãe, mas não tem um quarto disponível. Eles aproveitaram a situação para reparar também vazamentos na laje.

Sem projeto formal e com o dinheiro entrando aos poucos, o pai e marceneiro, Arnaldo Tomas da Silva, 55, decidiu tocar tudo de uma vez. A obra avançou porque Arnaldo conseguiu pegar serviços bons entre julho e setembro. O pedreiro é o vizinho, que cobra um preço mais em conta. Ainda assim, faltou um orçamento fechado, que especialistas apontam como um dos pontos principais para reformas.

"O erro mais comum, e praticamente universal, é começar sem projeto", afirma a arquiteta Cristiane Schiavoni. Ela diz que pesquisas apontam que o retrabalho pode representar mais de 20% do valor da obra quando não há planejamento prévio.

A expectativa é que a principal parte da obra dos Climaco fique pronta em cerca de três meses, e eles já pensam na renda extra que as casas vão gerar. Allan, um dos filhos, diz que vê a estratégia da família como investimento para o futuro, como forma de criar um patrimônio próprio.

CUIDADOS COM ENDIVIDAMENTO

O consultor financeiro Renan Diego diz que usar o 13º numa reforma pode ser um bom investimento, principalmente quando aumenta o valor do imóvel, seja em manutenção estrutural, troca de instalações elétricas e hidráulicas, cozinha ou banheiro. Segundo ele, essas melhorias valorizam o patrimônio e podem evitar gastos maiores no futuro.

Ele adiciona, no entanto, que isso deve ser feito preferencialmente quando é possível concluir o pagamento à vista, sem parcelamentos com juros.

Outro risco que deve ser evitado é competir com as despesas tradicionais do início do ano. Diego alerta que parcelas começam a vencer em janeiro junto com IPTU, IPVA, matrícula escolar e outras despesas sazonais, gastos que podem virar uma bola de neve e dificultar a organização financeira.

O planejador financeiro Ivan Vianna, certificado CFP pela Planejar, recomenda usar no máximo 60% do 13º para a reforma, reservando entre 10% e 20% para imprevistos.

Renan Diego adiciona que, caso haja parcelamentos, o limite seguro depende de três fatores principais: o percentual da renda comprometida, a duração das parcelas e o calendário de despesas fixas do início do ano. A soma de todas as parcelas, seja do cartão ou de serviços da reforma, não deve passar de 20% da renda líquida.

Ele diz ainda que as parcelas muito longas, como de 10, 12 ou mais vezes, devem ser evitadas, pois atravessam quase o ano todo e também tendem a reduzir a capacidade de poupança.

POR ONDE COMEÇAR?

Para quem precisa dividir a obra em etapas, Cristiane Schiavoni sugere começar sempre pela infraestrutura: infiltrações, vazamentos e parte elétrica, por exemplo. "É importante entender que o projeto, nessa fase, não se concentra nos acabamentos, mas na definição exata do que será feito. A cor da parede importa, claro, mas ela não pode vir antes de sabermos onde ficarão os equipamentos e como será distribuída a casa."

Depois vêm os banheiros, que são locais de muita sujeira, entulho e alto uso de água. "Reformar um banheiro depois que o restante da casa está pronto é extremamente incômodo, especialmente se o morador já estiver vivendo no imóvel", afirma a arquiteta.

Em seguida, ela recomenda as áreas molhadas, como a cozinha, que têm grande complexidade por envolver hidráulica, elétrica, instalação de equipamentos específicos e revestimentos que exigem precisão. Por último vêm os ambientes secos, como salas e quartos, que têm intervenções mais simples.

REFORMO DE UMA VEZ OU DIVIDO EM PARTES?

Segundo Renan Diego, é necessário avaliar diferentes pontos sobre a situação financeira da família para essa decisão. Se a reforma resolve problemas urgentes, como infiltração, risco elétrico ou vazamento, adiar pode sair ainda mais caro. Nesses casos, se o 13º salário não fizer falta no planejamento das finanças, é recomendado realizar a reforma assim que o benefício for concedido.

Já se são melhorias puramente estéticas ou sem urgência, dividir por etapas reduz a pressão financeira. Nesse cenário, é possível utilizar a bonificação como uma reserva para futuramente realizar a reforma sem correr riscos.

COMO EVITAR GASTOS DESNECESSÁRIOS?

Ivan Vianna diz que entre as estratégias estão:

Definir um valor máximo antes de iniciar a obra (já considerando os imprevistos); Criar uma planilha com categorias (materiais, mão de obra, acabamentos, transporte, pequenos reparos); Validar o orçamento com ao menos três fornecedores diferentes; Estabelecer um checklist semanal de avanço e custos atualizados.

POSSO EQUILIBRAR A REFORMA COM INVESTIMENTOS?

Vianna diz que, para quem deseja reformar sem abandonar os investimentos, o equilíbrio vem com a divisão de aportes.

Um caminho possível é reservar uma parcela específica do 13º para a reforma, de 10% a 20% como reserva de contingência, e o restante para investimentos de curto ou médio prazo, como: Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária e fundos referenciados DI com liquidez diária. Para quem já tem perfil e horizonte maior, fundos imobiliários ou ações também podem ser opções, de acordo com o especialista.

Bastidores da Política - A morte do menino Benício foi resultado apenas de falha da médica? Bastidores da Política
A morte do menino Benício foi resultado apenas de falha da médica?

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


28/11/2025

Avenida Paulista volta ao radar das empresas e tem menor vacância de escritórios em São Paulo

Foto: Divulgação/PR

28/11/2025

Correios acumulam prejuízo de R$ 6 bi no ano até setembro

28/11/2025

BRB agora pede à Justiça para ser assistente da acusação contra o Master

28/11/2025

Tribunal Federal determina liberação de dono do Banco Master, Vorcaro, da prisão

28/11/2025

Juíza ordena tornozeleira para Daniel Vorcaro, que deve ser solto

28/11/2025

Desembargadora determina liberação de dono do Banco Master, Vorcaro, da prisão

28/11/2025

Correios acumulam prejuízo de R$ 6 bi no ano até setembro

28/11/2025

BC proíbe fintechs sem licença bancária de usar 'bank' no nome

28/11/2025

Veja quais são as empresas com mais reclamações na Black Friday 2025

28/11/2025

Aneel reduz taxa extra da conta de luz em dezembro, agora em bandeira amarela

28/11/2025

BC anuncia que dealeres poderão realizar operações compromissadas de venda de títulos públicos em dezembro

28/11/2025

BC anuncia que dealeres poderão realizar operações compromissadas de venda de títulos públicos em dezembro

28/11/2025

Dívida pública bruta do Brasil atinge 78,6% do PIB em outubro, mostra BC

28/11/2025

Cotação das moedas

28/11/2025

Bolsa fecha acima de 159 mil pontos pela primeira vez; dólar cai com dados de desemprego no Brasil

28/11/2025

Números do mercado financeiro

28/11/2025

Mercado vê fragilidades em plano de investimento da Petrobras, e ações caem

28/11/2025

Ibovespa encerra novembro com recordes em pregão com Itaú e Vale em destaque

28/11/2025

Faturamento do e-commerce na BlackFriday desacelera ante 5ª-feira, mas tíquete médio cresce

28/11/2025

Black Friday tem golpe do site falso com uso de inteligência artificial

28/11/2025

Dólar fecha em queda em dia de menor liquidez global e disputa por Ptax

28/11/2025

Black Friday 2025 começa com alta de 24,5% no faturamento do ecommerce

28/11/2025

Wall Street fecha em alta em dia com volume de negociação reduzido após feriado

28/11/2025

BC proíbe fintechs sem licença bancária de usar 'bank' no nome

28/11/2025

São Paulo tem Black Friday de lojas vazias no comércio de rua

28/11/2025

Wall Street fecha em alta em dia com volume de negociação reduzido após feriado

28/11/2025

Faturamento do e-commerce na véspera da Black Friday cresce 34% ante 2024, diz Confi Neotrust

28/11/2025

BC proíbe que instituição financeira use nome não relacionado à sua atividade; medida afeta Nubank

28/11/2025

BC proíbe que instituição financeira use nome não relacionado à sua atividade; medida afeta Nubank


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!