Unimed-rio lidera reclamações de planos de saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unimed-Rio fechou o mês de abril no topo das grandes operadoras de saúde com maior IGR (índice geral de reclamações), segundo dados da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Esse foi o sexto mês seguido da companhia na liderança do ranking de reclamações.

No final do mês passado, a companhia e ANS assinaram um acordo que encerrou diversos processos judiciais relacionados a dívidas de multas e valores devidos de ressarcimento ao SUS. Após aplicação de um desconto de 32%, a Unimed-Rio se comprometeu a pagar R$ 211 milhões em 84 parcelas mensais e uma entrada de R$ 134 milhões.

A ANS, no entanto, segue monitorando o desempenho operacional da companhia até o ano que vem.

Logo atrás da Unimed-Rio no índice de reclamações está a Associação de Beneficência e Filantropia São Cristovão.

Duas das maiores operadoras do setor, a Notre Dame Intermédica e a Bradesco Saúde -que contam com cinco vezes mais beneficiários do que a Unimed-Rio- aparecem em terceiro e quarto lugar.

O ranking da ANS é baseado no desempenho das operadoras no índice de reclamações.

Procurada, a Unimed-Rio não quis comentar.