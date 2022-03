Unilever, Bayer, Dasa, GPA e outras gigantes questionam LinkedIn

Procon e Ministério Público Federal também já encaminharam ofícios ao LinkedIn, após o jornal Folha de S.Paulo mostrar que a plataforma derrubou uma vaga para coordenação administrativa e financeira publicada pelo Laut (Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo), que priorizava pessoas negras e indígenas no seu processo seletivo.

No texto, a Iniciativa afirma que muitas das empresas utilizam o LinkedIn como ferramenta de recrutamento e que a suspensão de anúncio pela plataforma pode gerar um enorme retrocesso no país e prejuízo a milhares de profissionais negros.

