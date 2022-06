Último lote do FGTS Extraordinário é pago na quarta

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal paga o último lote do saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) nesta quarta-feira (15) para trabalhadores nascidos em dezembro. O dinheiro é liberado de forma automática na conta do Caixa Tem, encerrando o calendário de pagamentos iniciado em abril.

Nesta semana, 3,3 milhões recebem até R$ 1.000, concluindo a distribuição de R$ 30 bilhões a 42 milhões de trabalhadores. O valor pode ser movimentado até 15 de dezembro; se não for utilizado até a data, retorna para a conta do Fundo de Garantia, com correções e sem prejuízo ao profissional.

QUEM RECEBE O FGTS EXTRAORDINÁRIO?

Cerca de 42 milhões de trabalhadores que possuem conta do FGTS com saldo disponível recebem o saque extraordinário. O valor já foi liberado para aniversariantes de janeiro a novembro.

COMO RECEBER O FGTS EXTRAORDINÁRIO?

A maioria das pessoas recebe o valor de forma automática, em conta aberta em seu nome no Caixa Tem. Quem não utilizou o saque extraordinário em 2020 pode solicitar a retirada a partir do app FGTS, seguindo o passo a passo.

Acesse o app FGTS

Clique em "Entrar no aplicativo" e, depois, em "Continuar"

Informe o CPF, vá em "Não sou um robô" e clique em "Próximo"

Digite sua senha e vá em "Entrar"

O app poderá trazer explicações sobre a nova modalidade de saque; clique em "Entendi"

Se houver uma fila virtual, espere, logo será atendido

Na página inicial, vá em "Saque Extraordinário"

Na próxima tela, aparecerá a informação de quanto você poderá sacar

Para saber de quais contas o dinheiro será retirado, clique em "Ver contas FGTS liberadas"

Caso o depósito não tenha ocorrido de forma automática, o sistema informará que é preciso solicitar o saque; vá em "Solicitar saque", abaixo, em laranja e, depois, clique em "Confirmar"

Aparecerá a seguinte mensagem: "A Caixa irá processar a solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta"

Em poucos minutos, a solicitação será processada e o trabalhador verá informações como número da conta aberta, valor a ser sacado e data da retirada

COMO CONSULTAR O VALOR DO SAQUE EXTRAORDINÁRIO?

O aplicativo FGTS permite a consulta do valor disponível para saque. Confira o passo a passo:

Atualize ou baixe o aplicativo FGTS no seu celular

Depois, abra o app e clique em "Entrar no aplicativo"

O programa perguntará se pode utilizar caixa.gov.br; clique em "Continuar"

Informe seu CPF, vá em "Não sou um robô" e, depois, em "Próximo"; se o programa pedir para identificar imagens, identifique-as e vá em "Verificar"

Informe a senha e clique em "Entrar"

Aparecerá uma mensagem com informações sobre o saque extraordinário do FGTS, clique em "Entendi"

Na tela inicial, vá em "Saque Extraordinário", no quadro laranja

Na próxima tela, aparecerá o valor que estará disponível para você sacar

Para saber de quais contas o valor está sendo debitado, clique em "Ver contas FGTS liberadas"

Em caso de dúvidas no processo, a Caixa recomenda entrar em contato por meio dos canais oficiais, como o telefone 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, e o 0800 104 0104, para demais regiões.