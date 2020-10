UBS tem alta de 99% no lucro do 3º trimestre e ação sobe 2,3% na Bolsa de Zurique

O UBS divulgou nesta terça-feira (20) que teve lucro líquido de US$ 2,09 bilhões no terceiro trimestre de 2020, número 99% maior do que o ganho obtido em igual período do ano passado. O resultado superou a expectativa de analistas, que previam lucro de US$ 1,56 bilhão entre julho e setembro.

As perdas com crédito do banco suíço no período foram de US$ 89 milhões, bem menores que as provisões de US$ 268 milhões e US$ 272 milhões feitas no primeiro e segundo trimestres.

Já a receita com investimentos do UBS saltou de US$ 1,75 bilhão no terceiro trimestre de 2019 para US$ 2,49 bilhões no mesmo intervalo deste ano, enquanto os ativos sob sua gestão cresceram de US$ 4,14 bilhões para US$ 4,28 bilhões.

O UBS também anunciou que pretende recomprar US$ 1,5 bilhão em ações próprias ao longo de 2021. Por volta das 4h10 (de Brasília), a ação do UBS subia 2,3% na Bolsa de Zurique. (Com informações da Dow Jones Newswires).